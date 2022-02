Zofii Merle doskwiera samotność. Nie miewa się najlepiej

W grudniu pochowała ukochanego męża. Z Jerzym Mayzelem przeżyła wiele szczęśliwych lat. To on był jej opoką i pomocą, trwał przy niej w najtrudniejszych momentach. Był nieocenionym wsparciem, gdy aktorka doznała w 2009 r. wylewu. Nie pozwolił jej się poddać i otaczał opieką, kiedy wracała do zdrowia. Dzięki niemu pokonała słabości i wróciła jeszcze do aktorstwa.