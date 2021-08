Żona Andrzeja Strzeleckiego o jego grobie. Wspomniała o niezwykłym grawerunku

Na początku jego mogiła była skromna, ale w dniu pierwszej rocznicy śmierci aktora udało się postawić nowy pomnik. W rozmowie z "Faktem" wdowa po Strzeleckim, Joanna Pałucka, zdradziła, skąd wziął się pomysł na to, co znalazło się na nagrobku. – Na pomniku jest wygrawerowane zdjęcie ze spektaklu "Cabaretro", w którym graliśmy. Andrzej reżyserował i występował, to taki utrwalony moment ze spektaklu z kurtyną – powiedziała Pałucka.