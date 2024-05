Żona Bartosza Kurka pozuje na weselu Aleksandra Śliwki. Zachwyciła kreacją

Żona Bartosza Kurka zachwyciła. Tak ubrała się na ślub Aleksandra Śliwki

Żona siatkarza, Anna Kurek, na ogół dość chętnie publikuje na Instagramie kadry ze swojej codzienności. Była siatkarka nie zapomniała więc podzielić się z obserwatorami zdjęciami z weselnej zabawy. W niedzielę Kurek zamieściła w sieci kilka ujęć z wielkiego wyjścia, zarówno takich, do których zapozowała w pojedynkę, jak i tych w towarzystwie męża. Pamiątkowe fotografie wykonano na tle wspomnianego wcześniej jeziora. W dołączonym do kadrów podpisie Kurek wyraźnie dała do zrozumienia, że na weselu pary siatkarzy bawiła się znakomicie.