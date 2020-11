Żona Donalda Tuska zdradziła go z jego kolegą. Potem wróciła do męża

Małgorzata i Donald Tuskowie pobrali się zaledwie po trzech miesiącach znajomości, ale ich małżeństwo trwa już od 1978 r. Żona premiera zapewnia, że to kwestia przypadku i szczęścia. Nie ukrywa przy tym, że jej związek z premierem co chwilę przechodzi jakiś kryzys, dlatego nieustannie muszą pracować nad swoją relacją. - Rozejść się jest bardzo łatwo. A może czasami warto to przetrwać - wyznała w jednym z wywiadów.

27 lat po ślubie Tuskowie zawarli związek małżeński w kościele. Mało kto wie, że zanim to nastąpiło, Małgorzata odeszła do innego mężczyzny. Kilka lat temu opisała to w autobiografii "Między nami". Jak napisała, nie był to przelotny romans, ale prawdziwe uczucie, którym zapałała do kolegi Donalda.