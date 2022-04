Żona Hugh Jackmana o pogłoskach na jego temat. "Gdyby był gejem, umawiałby się z Bradem Pittem"

Zwolennicy tej teorii twierdzą, że aktor nie zostawił swojej żony dla kochanki, bo nie interesują go kobiety. W końcu Deborrah jest starsza od swojego ukochanego o 13 lat, co jest już totalnym ewenementem w świecie, w którym mąż starszy od żony o 20 lat nie dziwi nikogo. Co więcej, ich dzieci są adoptowane. To, że Jackman zagrał homoseksualnego Petera w broadwayowskiej sztuce "The Boy from Oz", było tylko wisienką na tym plotkarskim torcie.