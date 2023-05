Żona Jana A.P. Kaczmarka apeluje o pomoc. Nieuleczana choroba kompozytora dewastuje zdrowie i finanse

Aleksandra Twardowska-Kaczmarek ujawniła w rozmowie z PAP, że jak dotąd w ogłoszonej na początku roku zbiórce na leczenie kompozytora zebrano pięć tysięcy złotych. Choć jak podkreśliła, jest wdzięczna za to wsparcie, to koszty miesięcznej opieki nad chorym to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie.