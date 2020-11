Żona już pakowała walizki. Nowe informacje o małżeństwie aktora

Na pierwszy rzut oka małżeństwo Roberta Więckiewicza wygląda na udane. Niestety od kilku lat w mediach co chwilę pojawiają się informacja o kryzysie w jego związku. Jakiś czas temu aktor został przyłapany z tajemniczą blondynką w restauracji . Nie szczędzili sobie wówczas czułości i przyjemnie spędzali czas.

Małżeństwo Roberta Więckiewicza wróciło na właściwe tory?

Jak podaje portal Pomponik.pl, który powołuje się na magazyn "Na Żywo", para ma się lepiej, niż kiedykolwiek. Z powodu pandemii koronawirusa zdjęcia do najnowszego filmu Wojtka Smarzowskiego "Wesele 2" zostały przerwane. Robert Więckiewicz musiał udać się na kwarantannę, która podobno "umocniła jego małżeństwo z Natalią".

Podobno głównym problemem była nieobecność aktora w domu. Jednak gwiazdor spędza teraz czas z rodziną. "Ostatnio głównym problemem była częsta nieobecność aktora w domu związana z natłokiem pracy. Teraz gdy pandemia na to nie pozwoliła, znalazł czas dla najbliższych, bo wie i docenia to, co najważniejsze".