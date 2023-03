Żona Matthew McConaughey pokazała wnętrze samolotu po potężnych turbulencjach. Tylko dla ludzi o mocnych nerwach

Turbulencje zdarzają się nieraz podczas lotów i w zasadzie są niegroźne. Wynikają one ze zmian ciśnienia atmosferycznego, przesuwania się frontów atmosferycznych, niespodziewanych wiatrów w rejonach górskich, powodowane są również przez burze. Dlatego, siedząc w samolocie, warto mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Niestety czasem wstrząsy są tak silne, że niektórzy z pasażerów czy obsługi doznają obrażeń, a pilot decyduje o awaryjnym lądowaniu. To spotkało właśnie Camilę Alves, która była jedną z pasażerek lotu Lufthansy z Austin do Frankfurtu.