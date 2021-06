Żona szpieguje aktora? Znalazł ukrytą kamerkę

Rob Riggle to doskonale znany w USA komik, komentator sportowy, ale przede wszystkim aktor. Możecie kojarzyć go z takich komedii jak "Stażyści", "Kac Vegas" czy "21 Jump Street". Jego życie osobiste zaczęło ostatnio przypominać scenariusz rodzinnego dramatu z elementami kiepskiej komedii. W środku pandemii, w październiku 2020 r., żona Riggle'a - Tiffany - złożyła pozew o rozwód. W dokumentach jako powód rozpadu małżeństwa podała "różnice nie do pogodzenia", a także oświadczyła, że są w separacji od początku maja 2020 r.