Ciągle słyszy o rozwodzie. Piąta żona Wiśniewskiego nie wytrzymała

Profil Wiśniewskiej na Instagramie śledzi ponad 10 tys. osób i w takim gronie nie trudno o hejterów. "Nie pojmuję, skoro tak super, to po co taka pokazówka? Życzę szczęścia, ale w zaciszu domowym" – napisała jedna z internautek. I choć u innych celebrytów takie komentarze zwykle zostają bez odpowiedzi, Pola nie unika dyskusji.

"Instagram do tego służy, do dzielenia się z innymi tym, czym chcemy. Robi to znaczna większość użytkowników: ja, sąsiadka, pani ze sklepu, itp. Jeśli nie jesteś w stanie tego pojąć, to nie obserwuj i nie komentuj" – odpowiedziała żona Wiśniewskiego.