Żona zmusza do tego Sławomira. Przed muzykiem naprawdę trudne zadanie

Gwiazdor disco-polo opowiedział również, jak na co dzień wygląda jego relacja z Kajrą. - Odpoczywamy w trasie. Bywa, że w busie koncertowym spędzamy więcej czasu niż we własnym domu. Ja lubię pracować z żoną. Odkąd działamy razem, odnosimy spektakularne sukcesy. Po tylu latach rozumiemy się w pracy bez słowa i dlatego byliśmy w stanie nagrywać 21 odcinków programu "Tak to leciało!" w 8 dni czy prowadzić największe koncerty na żywo. To wymagało natychmiastowej reakcji na to, co się dzieje na antenie - dodał Sławomir.