Zosia Zborowska ukrywała ciążę 7 miesięcy

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona zostaną wkrótce po raz pierwszy rodzicami. I to szybciej niż myślimy. Okazuje się bowiem, że parze udało się długo ukrywać ciążę. Aktorka i siatkarz radosną nowinę ogłosili w social mediach. Na zdjęciu przedstawili zabawny rebus, którego rozwiązaniem było słowo „dziecko”. W odpowiedzi posypały się gratulacje od fanów oraz innych gwiazd. Zborowska nie kryła, że ciężko znosi ciążę. Okazało się, że Zosia choruje na trombofilię, czyli wrodzoną nadkrzepliwość. Przez całą ciążę i okres połogu musi brać zastrzyki. Przy okazji ucieszyła się, że do rozwiązania już bliżej niż dalej. Zdradziła, że poród ma zaplanowany na przełom maja i czerwca, co oznacza, że brzuszek udało się jej ukryć aż 7 miesięcy.

