Aresztowali gwiazdę Disneya. Do sieci trafiło wstrząsające nagranie

Irene Bedard zasłynęła dzięki dubbingowi do słynnej bajki "Pocahontas" . Gwiazda wcieliła się w tytułową bohaterkę. Ludzie przypomnieli sobie o aktorce za sprawą głośnej afery, w której wzięła udział na początku grudnia 2020 r. Irene została dwukrotnie aresztowana na przestrzeni trzech dni.

Do pierwszej interwencji doszło w domu byłego męża Irene w Beavercreek w stanie Ohio. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali na doniesienia na temat potencjalnej przemocy domowej. Gdy policjanci dojechali na miejsce, zastali kobietę, która trzymała w ręku pasek. Co więcej, Irene będąca tzw. rdzenną amerykanką, ubliżała policjantom ze względu na ich kolor skóry. Aktorka powiedziała: "Spójrzcie, wysłali białego człowieka, by po mnie przyszedł". Bedard usłyszała zarzuty o przemoc domową, napad i stawianie oporu przy aresztowaniu.