Została sama z dziećmi. "Cały czas płakałam". Pomoc przyszła z Polski

Hanna Zborowska-Neves to córka Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej oraz starsza siostra Zofii Zborowskiej. Kilka lat temu Hanna zakochała się w Brazylijczyku Danielu, dla którego przeprowadziła się do Brazylii. Para doczekała się dwóch córek i do tej pory uchodziła za szczęśliwą. Rok temu zaczęły pojawiać się jednak doniesienia o kryzysie w ich związku.