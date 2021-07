Pokazała nieco za dużo? Fotoreporterzy robili zdjęcie za zdjęciem

Po skomplikowanym 2020 r., kiedy to branża filmowa była praktycznie zamrożona, nie odbywały się wielkie premiery i festiwale, gwiazdy wracają do Cannes na święto filmu. To dość specyficzne wydarzenie, któremu co roku przygląda się pół świata. Zwykło się mówić, że na festiwalu w Cannes, na czerwonym dywanie, zawsze jest najwięcej nagości. Odpowiedzi na pytanie "dlaczego?" nikt nie zna, ale być może to ta aura lazurowego wybrzeża sprawia, że gwiazdki pokazują się w odważniejszym wydaniu niż np. na Oscarach.