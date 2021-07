Zmarła w 2016 r. Wielka gwiazda dopiero teraz została pochowana

Dopiero teraz, w lipcu 2021 r., udało się to zorganizować. Jak podaje Thomson Reuters, Von Anhalt zabrał w podróż tylko 3/4 prochów Gabor. Podróżował z nimi najpierw do Wielkiej Brytanii, potem do Niemiec, a następnie trafił do Budapesztu, gdy zniesiono restrykcje covidowe. Pozostała część prochów artystki ma pozostać w Los Angeles.