Zuza Jabłońska z pierwszej edycji "The Voice Kids" ma już 20 lat! Nie zgadniecie, jak dziś wygląda

Udział w programie był dla niej przepustką do świata muzyki. Jabłońska nagrała kilka singli. Może też się pochwalić współpracami z takimi artystami jak Czesław Mozil, Jan Rapowanie czy Kuba Karaś. W 2019 r. nastolatka wystąpiła na Top of the Top Sopot Festival podczas specjalnego koncertu " Young Choice Awards". Była też dwukrotnie nominowana do Fryderyków. W 2020 r. wydała swój debiutancki album "Psycho".