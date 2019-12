Zwycięzca Eurowizji śmiertelnie chory. Lekarze nie mają złudzeń

Smutne wiadomości z Danii. Zwycięzca Eurowizji 2000 zmaga się z chorobą. Diagnoza jest przytłaczająca.

- 3 miesiące temu zdiagnozowano u mnie raka mózgu. Poddałem się chemioterapii , ale nadal się leczę. Nie wygląda to dobrze. Lekarze poinformowali mnie, że pozostało mi od 2 do 4 lat życia -zdradził Olsen.

W konkursie Eurowizja 2000, który odbył się w Sztokholmie, Niels razem bratem Jørgenem zaprezentowali kawałek "Fly on the Wings of Love".