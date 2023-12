Życie Bohdana Smolenia naznaczyły rodzinne tragedie. Nie mógł uwierzyć w samobójstwo syna

Śmierć dziecka

Niestety, choć wciąż odnosił sukcesy zawodowe, w życiu prywatnym nie układało mu się najlepiej. W 1970 roku Smoleń poślubił ukochaną Teresę, z którą doczekał się trzech synów. Najstarszy z nich, Maciej, będzie później opowiadał, że ich dzieciństwo nie należało do najszczęśliwszych, a ojciec, zajęty pracą, rzadko bywał w domu, często za to sięgał po alkohol, by opijać udaną karierę. W kwietniu 1988 roku rodziną Smoleniów wstrząsnęła prawdziwa tragedia – nastoletni Piotr, środkowy syn, odebrał sobie życie. To Bohdan znalazł ciało chłopca. Okoliczności jego śmierci do dziś nie zostały wyjaśnione, choć Smoleń do końca wierzył, że syn nie zamierzał popełnić samobójstwa. "Bardzo chciał imponować innym, że on sam coś potrafi, za wszelką cenę. Myślę, że mogło być tak: spróbuj się powiesić, a my cię odetniemy albo sam się odetniesz. Miał pasek i nóż nie swój (…) Jestem przekonany, że był ktoś drugi z nim. Ktoś mu to zrobił albo kazał mu to zrobić", opowiadał w książce "Niestety wszyscy się znamy".