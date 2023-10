Życie rozpadło mu się na kawałki. Fabijański wspomniał o pobycie w szpitalu psychiatrycznym

Gwiazdor przyznał, że gdyby mógł cofnąć czas, to nigdy nie nawiązałby znajomości z Rafalalą. Wspomniał też o pobycie w szpitalu psychiatrycznym. - Decyzja o tym, żeby tam pójść, była wynikiem skrajnego upośledzenia mojego funkcjonowania przez lęk, że nie widziałem innej możliwości. Miałem takie sytuacje, że szedłem na spacer okraszony atakami paniki i w pewnej chwili odebrało mi ruch. Zamarłem, zamroziłem się. Nie wiedziałem, co się dzieje. Pomyślałem, że to nie może tak być. Nie mogę tak żyć - wyznał.