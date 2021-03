Życie zniszczone przez Covid. Prezenterka ujawnia zdjęcie męża ze szpitala

Mąż brytyjskiej prezenterki rok temu zachorował na Covid-19. Zaczęło się od trudności z oddychaniem, drętwienia ręki i bólu głowy. Po roku pobytu męża w szpitalu Kate Garraway pyta wprost: - Czy mąż kiedykolwiek z niego wyjdzie i czy będzie tym samym człowiekiem?

Kate Garraway to brytyjska prezenterka telewizyjna, występująca m.in. w popularnym programie "Good Morning Britain". Kate na Instagramie obserwuje blisko milion internautów, którzy od roku kibicują jej i jej mężowi, którego walka z koronawirusem przybrała dramatyczny bieg. Derek Draper zaraził się w marcu 2020 - mniej więcej w tym samym czasie co książę Karol, który Covid-19 przeszedł dość łagodnie. Derek, który był z żoną na tym samym wydarzeniu co następca tronu, nie miał tyle szczęścia.

Z relacji prezenterki wynika, że pierwszymi objawami były bóle głowy, drętwienie prawej ręki i trudności z oddychaniem. Garraway zadzwoniła do znajomej lekarki z pytaniem, co robić. Ta odpowiedziała, że wzywać pogotowie i jechać do szpitala. Draper został przyjęty 30 marca. Od tamtej pory mężczyzna jest przykuty do szpitalnego łóżka. Co się z nim dzieje?

W kwietniu 2020 r. stan Drapera był już krytyczny. Lekarze musieli wprowadzić go w śpiączkę, bu poradzić sobie ze zniszczeniami, jakich koronawirus dokonywał w organizmie mężczyzny. Po trzech miesiącach śpiączki lekarze poinformowali żonę, że Derek jest wolny od koronawirusa. Ze śpiączki mężczyzna został wybudzony miesiąc później. Na tym problemy się nie skończyły.

Koronawirus zasiał prawdziwe spustoszenie. Niewydolność nerek, uszkodzenia wątroby, serca i płuc... Garraway komentowała w mediach, że lekarze wielokrotnie powtarzali jej, że musi przygotować się na to, że mąż nie przeżyje.

Lekarze nie wiedzą, dlaczego koronawirus miał tak potężny wpływ na organizm mężczyzny. Już w 2020 r. podawano, że przypadek Drapera jest najcięższym, jaki zanotowano w Wielkiej Brytanii i że jest najdłużej walczącym pacjentem z Covid-19 i powikłaniami po zakażeniu.

- Derek jest najbardziej chorym pacjentem ze wszystkich, którymi lekarze zajmowali się przez cały rok - mówi Garraway w zwiastunie filmu dokumentalnego "Kate Garraway: Finding Derek", który telewizja ITV pokaże 23 marca.

- Czy kiedykolwiek będzie mógł do nas wrócić, czy będzie żył, ale nie będzie tą samą osobą, którą znamy? - zastanawia się dziennikarka.

- Nie wiem, czy będzie miał jeszcze jakieś życie. Po prostu nie wiemy tego. Zmiany w jego organizmie są szokujące - dodaje.