Zygmunt Chajzer opiekuje się czwórką sierot. Zabierze je na wakacje

- Nie mogłem pozwolić na to, by prawie dorosły chłopak mieszkał w jednym pokoju z młodszym rodzeństwem – mówi w rozmowie z "Super Expressem" Zygmunt Chajzer – Złożyliśmy więc podanie do gminy do dzielnicy Żoliborz o mieszkanie. Odezwał się urząd dzielnicy i pani burmistrz załatwiła to mieszkanie. w Marcu ubiegłego roku udało się zamienić je na większe, ponad 80-m mieszkanie komunalne. Chłopcy mają swój pokój, dziewczynki swój i babcia ma swój.