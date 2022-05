Zygmunt Józefczak po potwornym wypadku potrzebuje pomocy internautów. Córka rusza ze zbiórką

Zygmunt Józefczak po ciężkim wypadku potrzebuje pomocy. Jego córka uruchomiła internetową zbiórkę, aby mógł bez przeszkód realizować długotrwały i kosztowny proces leczenia. Aktora znanego z "Botoksu" i filmów o Janie Pawle II czeka bardzo kosztowna rehabilitacja. Szacuje się, że miesięczny wydatek na powrót do zdrowia to ok. 30 tys. zł.