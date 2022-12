"Żyję iluzją i dobrze mi z tym" mówi o sobie Michał Odolczyk autor nietuzinkowej "Solanki".

W pierwszej kolejności była to nieistniejąca linia kolejowa. Akcja dzieje się niedaleko Warszawy gdzie dzisiaj mieszka bardzo dużo ludności napływowej. Mieszkają w tym miejscu od kilka lat i zupełnie nie wiedzą, że coś takiego istniało, że jeździł parowóz, że rosły drzewa, chciałem to dla nich zachować. Później przyszła refleksja o lękach bo patrzę czasem na to co serwuje nam telewizja i przecieram oczy ze zdumienia, że nienawiść do czegoś co nieznane jest aż tak prosta do osiągnięcia.