Druga rocznica śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Agnieszka Woźniak-Starak szybko opuściła Sopot

18 sierpnia 2019 r. to data, którą Agnieszka Woźniak-Starak zapamięta do końca życia. Tego tragicznego dnia jej mąż, Piotr Woźniak-Starak, zaginął na jeziorze Kisajno. W tym roku wdowa po zmarłym producencie filmowym spotkała się z przyjaciółmi i rodziną w posiadłości swojego ukochanego, by uczcić jego pamięć.