20 lat Festiwalu Muzyki Polskiej

Tradycyjnie, jak co roku, zapraszamy też na recitale do Auli Collegium Novum UJ, gdzie wystąpią młodzi laureaci renomowanych konkursów instrumentalnych. Najpierw utalentowana węgierska skrzypaczka Júlia Pusker, laureatka V nagrody w Konkursie Muzycznym Królowej Elżbiety Belgijskiej, która 21 lipca zaprezentuje utwory polskich i węgierskich kompozytorów: Henryka Wieniawskiego, Karola Szymanowskiego, Beli Bartóka, Zoltána Kodály’a czy Jenő Hubaya. Artystce towarzyszyć przy fortepianie będzie Grzegorz Skrobiński. Polsko-węgierski koncert to także kolejny owoc partnerskiej współpracy z budapeszteńskim Cziffra Festival. Z kolei 26 lipca w ramach cyklu "Festum Iuventutis – Festiwal Młodych" wystąpi bułgarski pianista Georgi Vasilev, zwycięzca III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej. 24-letni wirtuoz, obok miniatur Fryderyka Chopina, przedstawi m.in. Studium 18a na lewą rękę według Etiudy op. 10 nr 9 F. Chopina, a także utwory Karola Kurpińskiego, Aleksandra Tansmana czy Kazimierza Serockiego.