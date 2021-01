Teraz byście jej nie poznali. Od "Big Brothera" minęło 20 lat

Maier była jedną z trojga uczestników pierwszej edycji "Big Brothera", którzy dotarli do finału. Zmierzyła się w nim z Maneulą Michalak i Januszem Dzięciołem. I to właśnie on wygrał pół miliona złotych. Cała trójka jednak zapisała się na kartach historii telewizji. Wszyscy byli przecież śmiałkami, którzy odważyli się wejść do pełnego kamer domu Wielkiego Brata.