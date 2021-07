23 lata związku, 2 dzieci. Ślub? Trzymała go w tajemnicy

Co ciekawe, Beckham była swatką Bunton, gdy ta po raz pierwszy rozstała się z Jadem Jonasem. Ich związek był wyjątkowo burzliwy. Poznali się w 1998 r., a już w maju 1999 r. ogłosili rozstanie. Wtedy to Bunton związała się z piłkarzem Rio Ferdinandem, którego przedstawili jej Beckhamowie. Związek jednak nie przetrwał długo. Już w listopadzie 2000 r. Emma wróciła do Jonesa. I znów się rozstali, choć tym razem po dwóch latach.