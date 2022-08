28. Pol'and'Rock. Owsiak wyśmiewa oficjalne dane o inflacji

- Mówienie, że inflacja w Polsce wynosi 12-13 procent, to bzdety z pograniczna fantazji. Inflacja jest dwa razy większa i widać to po naszym festiwalu. Niektóre firmy, które z nami dotąd współpracowały, żądają nawet 100 procent więcej i nie ma w tym jakiejś "maniany". Po prostu, jak nam tłumaczą, tyle to teraz kosztuje.