"40 kontra 20": Kinga Zapadka postawiła na zmiany

W czasach, gdy duża ilość kobiet decyduje się na powiększanie ust, ona... rozpuściła kwas! I zrobiła to nie u byle kogo, bo u swojej programowej konkurentki do serca Kochanka - Beaty Dethloff. Mimo to Kinga Zapadka wciąż boryka się z niefajnymi komentarzami dotyczącymi wielkości jej ust. Celebrytka postanowiła odpowiedzieć na nie w prosty sposób.