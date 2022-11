40-lecie "Jolka, Jolka pamiętasz". Tak wyglądała ostatnia rozmowa z Romualdem Lipko

To było ponad 40 lat temu. Dopiero po latach dowiedziałem się, jak Tomek Zeliszewski i Romek Lipko zareagowali na ten tekst. Nie byli od razu zadowoleni. Ja gdy go zobaczyłem, to znając muzykę wyobraziłem sobie jak to zaśpiewam. Żyliśmy w czasach siermiężnych, była komuna, na półkach w sklepach były pustki. Myślałem, że to może być przebój. Tego nie można było zaśpiewać słodziutkim belcantem, tylko zachrypniętym głosem zmęczonego życiem i zrezygnowanego faceta. Lubiłem taką muzykę. Lubiłem soul, Czesława Niemena. Moja interpretacja wpasowała się do tego tekstu i teraz jest śpiewany przez trzecie pokolenie.