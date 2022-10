Krzysztof Cugowski w ogniu krytyki. Wdowa po Romualdzie Lipko mówi o podłości

- Dwa dni po śmierci pozwolił, żeby w dwóch czołowych tabloidach ukazał się materiał, w którym jest przedstawiony jak bohater i opoka szlachetności, który wybaczył umierającemu koledze. Nikt nie wie do dzisiaj, co on miałby mu wybaczać - wspomina Tomasz Zaliszewski i przywołuje od razu uroczystość pogrzebową: "W katedrze na mszy było miejsce honorowe dla Krzyśka. Przyszedł, ale to go przerosło. Nie chciał przy nikim siedzieć. Przemilczę to, jak wyglądał. Stanął, warknął, nahuczał i wyszedł z synem z katedry".