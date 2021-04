49-letnia królowa Letizia wygląda jak modelka. Wciąż porównywana jest do księżnej Kate

Historia hiszpańskiej królowej Letizii jest łudząco podobna do Meghan Markle, ale to z księżną Kate jest najczęściej porównywana. Piękna i stylowa mama, która przeszła długą drogę od nielubianej dziennikarki, rozwódki do podziwianej przez podwładnych królowej. Żona króla Filipa uznawana jest za jedną z najatrakcyjniejszych i najlepiej ubranych arystokratek na świecie. Każde jej wyjście jest szeroko omawiane przez światowe media.