49-letnia Letizia znów zadała szyku. Tylko spójrzcie na jej buty. Odważnie!

João Lourenço i jego żona ostatnio byli gośćmi króla Hiszpanii Filipa VI i królowej Letycji. O ile na strój Filipa nikt nie zwrócił większej uwagi, o tyle to, co miała na sobie tego dnia jego partnerka, wzbudziło zachwyt jej fanów. Zdjęcia z uroczystego obiadu szybko trafiły do sieci. Posypały się pozytywne komentarze. Ale czy to kogoś dziwi? Absolutnie nie. 49-letnia Leizia i jej stylowe, ale wcale nie nudne stylizacje, zawsze wywołują falę zachwytów. Tym razem nie było inaczej.