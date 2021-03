Było o krok od wpadki. Wiatr spłatał figla królowej Letycji

Królowa Letycja to ulubienica Hiszpanów. Ostatnio wraz z mężem, królem Filipem VI, wizytowała w Andorze. Niewiele brakowało, a doszłoby do wpadki z powodu wiatru.

Jakoś tak się przyjęło, że członkowie rodzin królewskich są uznawani przez ich miłośników za ikony stylu. Tak na pewno jest w przypadku hiszpańskiej królowej Letycji, która od lat zachwyca swoimi stylizacjami. Ulubienica Hiszpanów zwraca uwagę tym, że lubi proste, a przy tym eleganckie kreacje. Co więcej, podobnie jak choćby księżna Kate, zdarza się jej ubrać na oficjalne wyjście stylizację z sieciówki. To sprawia, że jest wzorem do naśladowania dla miłośniczek tropienia modowych trendów.

25 marca królowa wraz z mężem, królem Filipem VI, rozpoczęła dwudniową wizytę państwową w Księstwie Andory, której ma podkreślić mocne więzi między krajami. Jest to ich pierwsza podróż poza granice Hiszpanii od początku pandemii koronawirusa. Dość powiedzieć, że Letycja nie zawiodła pod kątem stylu – ubrała na siebie szykowną czerwoną sukienkę z długim rękawem.

Monarchini może też mówić o pewnym szczęściu, bo wiejący tego dnia wiatr nieomal odsłonił zbyt wiele, co widać na poniższym zdjęciu. Szczęśliwie królowej udało się uniknąć wpadki.

fot. East News Królowa Letycja wraz z mężem po raz pierwszy od dawna wizytowała w innym kraju Źródło: fot. East News

Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, gdy Letycja stawia na sukienkę o kolorze krwistej czerwieni podczas oficjalnej uroczystości. Na ubiegłorocznej gali Innovation and Design National Awards organizowanej przez hiszpańskie ministerstwo nauki w Walencji pojawiła się w podobnej stylizacji. Jest bardzo prawdopodobne, że jej najnowszy wygląd zainspiruje niejedną kobietę.

Warto wspomnieć, że praktycznie w tym samym czasie inna para królewska również wybrała się na zagraniczną wizytę. Książę Karol i Księżna Camilla przylecieli do Grecji, by uczestniczyć w obchodach dwusetnej rocznicy rozpoczęcia powstania, które doprowadziło do niepodległości tego państwa. Czyżby to oznaczało, że zarówno hiszpańscy, jak i brytyjscy monarchowie ponownie zaczęli wracać do swoich międzynarodowych obowiązków reprezentacyjnych?