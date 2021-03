50 lat? To chyba żart! Scorupco rozciąga się jak nastolatka

Izabella Scorupco udowadnia, że wiek to tylko liczba. Gwiazda wygląda, jakby czas się dla niej zatrzymał dawno temu. Ostatnio pokazała, co robi, by zachować formę. Młodsze koleżanki mogą patrzeć na nią z podziwem.

Izabella Scorupco wygląda jak nastolatka Źródło: Instagram