52. rocznica śmierci Sharon Tate. Morderstwo, które zmieniło Hollywood

"Oskarżono mnie i powiedziano o mnie mnóstwo rzeczy, ale to wszystko można wyjaśnić" - zaczął. "Nie chodziłem do szkoły, więc nie dorosłem do tego, żeby dobrze czytać i pisać; zostałem więc w więzieniu, zostałem głupi, i zostałem dzieckiem, które obserwowało, jak wasz świat dorasta. I oto patrzę na rzeczy, które robicie, i nic nie rozumiem. Jecie mięso i zabijacie zwierzęta, które są lepsze od was, a potem mówicie, że wasze dzieci są złe, że są zabójcami. To wy uczyniliście wasze dzieci takimi, jakie są… Te dzieci, które przychodzą do was z nożami, to są wasze dzieci. To wy je uczyliście, nie ja. Ja tylko starałem się pomóc im stanąć na własnych nogach".