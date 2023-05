56-letnia Salma Hayek w Cannes musiała uważać na dekolt. Jej sukienka ledwo przykryła biust

Salma Hayek pokazała się na czerwonym dywanie, przyciągając wszystkie spojrzenia. Co prawda w Cannes podczas premiery filmu "Killers of the Flower Moon" nie brakowało znanych twarzy, ale Hayek wyróżniała się na tle koleżanek. 56-letnia aktorka postawiła na wyrazistą stylizację w śliwkowym kolorze, z ozdobnymi rękawkami i tyłem.