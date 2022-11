Aaron Carter nie żyje. Kilka dni przed śmiercią zatrzymała go policja

Jak podaje "The Sun", Carter został znaleziony martwy ok. godz. 11 przed południem przez gosposię, która zajmowała się jego domem. Z nagrania na numer alarmowy 911 wynika, że "dorosła kobieta krzyczała" do słuchawki, wspominając coś o wannie. "On nie żyje, on nie żyje" - miała powtarzać.