Aaron Carter nie żyje. Niedługo przed śmiercią usiłował naprawić relację z bratem

Taylor Helgeson, menadżer Aarona, powiedział portalowi TMZ, że artysta i jego zespół wspólnie pracowali nad kontynuacją albumu, który ukazał się w 2018 r. Caarter miał być bardzo podekscytowany, miał nawet wspominać, że nowe nagrania to najlepsze, co stworzył do tej pory.