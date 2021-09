ABBA powróciła! Pierwszy nowy singiel od 39 lat

Pierwszym od 39 lat nowym utworem ABBY stał się "I Still Have Faith In You". Teledysk do piosenki rozpoczął się od serii archiwalnych zdjęć i filmów z różnych momentów historii zespołu. Potem pojawiły się na ekranie zapowiadane hologramy członków zespołu, a dokładnie cyfrowo odmłodzeni artyści, którzy przed kilkami miesiącami, ubrani w stroje ze specjalnymi sensorami, nagrali teledysk do premierowego utworu.