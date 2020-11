Nie chce pieniędzy od rządu. Jego agent dostał 135 tys. zł

Rzekomym beneficjentem miał też być Abelard Giza. W sieci pojawiły się zarzuty pod adresem popularnego komika, który otwarcie i ostrymi słowami krytykuje rządy PiS, a mimo to "otrzymał poprzez swojego agenta od Glińskiego 135 tys. zł". Giza szybko zdementował te plotki.

Komik napisał na Facebooku, że jego agent faktycznie zgłosił się do resortu kultury o dofinansowanie i przyznano mu 135 tys. zł. "Współpracuje nie tylko ze mną. Ma pod sobą też dwa inne podmioty i regularnie działa z około dziesiątką artystów" – wyjaśnił Giza.

Jan Malinowski wnioskował o wsparcie, by pokryć koszty odwołanych występów - "trzeba było zapłacić za pracę bileterii i zaliczki domom kultury, których nie dało się wycofać". Ponadto agent Gizy starał się o fundusze na przyszłe projekty, które mają dać pracę ok. 25 osobom. Ale nie oznacza to, że Giza dostanie choćby małą część z przyznanych 135 tys. zł."