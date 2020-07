Ada Fijał wspomina wakacje zdjęciem w bikini. Fani komplementują jej figurę

Ada Fijał pociesza: "Aktorka nie zawsze musi być piękna"

"No to pozdrawiam i biegnę na plażę😁💪 Żartowałam, bo do pracy 😂 Ale pomarzyć można 😅 A Wy gdzie byście się chcieli dziś teleportować?" - napisała na Instagramie, publikując zdjęcie w stroju kąpielowym. Fani nie tyle chętnie odpowiadali na zadane przez aktorkę pytanie, co komentowali jej atrakcyjny wygląd. Idealna figura, a zwłaszcza delikatnie wyrzeźbiony brzuch Ady Fijał zrobiły wrażenie na wielu jej fanach.