Adam Ferency jest bezradny wobec głupoty. "Mamy dyktaturę ciemniaków"

- Jest w nas połączenie kompleksu niższości z kompleksem wyższości, rzecz nie do zniesienia i nie do rozwiązania, co w Unii już dawno zauważono. Jesteśmy niezdolni do współpracy, roszczeniowi, nam wszystko wolno, nam się należy. Zawsze bardziej niż innym - powiedział w rozmowie z "Newsweekiem".