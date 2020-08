Adam Konkol cierpi na zespół Eisenmengera. Założyciel Łez zwierzył się z choroby

Adam Konkol to gitarzysta i współzałożyciel zespołu Łzy. Tworzył także tekst dla swojej byłej ukochanej, piosenkarki Paulli (Paulina Ignasiak). Prywatnie jest ojcem dwójki dzieci i mężem Angeliki Kwiatek. Muzyk od urodzenia zmaga się z poważną chorobą. Cierpi na zespół Eisenmengera, czyli naczyniową chorobę płuc. Gdy jego rodzice poznali diagnozę, usłyszeli od lekarzy, że syn przeżyje tylko dwa lata. Na szczęście rodzina nie poddała się i zaczęła szukać sposobów leczenia.

- Czuję się lepiej niż, kiedy miałem 25 lat, a mam już 45. Wciąż biorę mnóstwo leków, ale medycyna, jeśli chodzi o moją wadę serca, znacznie poszła do przodu. Dzięki temu po raz kolejny podarowano mi życie. Codziennie zażywam lek, który pozwala mi funkcjonować prawie tak samo jak zdrowemu człowiekowi - powiedział "Super Expressowi".

- Na początku bardzo się bałem, że jak zachoruję, to koniec. Pierwsze trzy tygodnie nie wychodziłem nigdzie z domu. Dopadł mnie wielki niepokój, ale moja profesor uspokoiła mnie, że bardziej chodzi o odporność, a tę mam dobrą, więc nie powinienem zachorować, a jak zachoruję, to przejdę bezobjawowo. Teraz podchodzę do tego bardziej na luzie - wyznał "Super Expressowi".