Adam Konkol przeżywa dramatyczne chwile: "Wszyscy w domu płaczą"

Policja zabrała ciało psa na sekcję zwłok. Wszyscy dokładają wszelkich starań, by wyjaśnić, co konkretnie się stało. Bo o tym, że pies został postrzelony, właściciel też nie dowiedział się od razu: - Pocisk przeszedł przez psa jak przez papier i wbił się w ziemię. Nie da się go znaleźć w śniegu. Na początku nie wiedzieliśmy co jest Misiowi. Bardzo długo walczył. Sześć godzin. Myśmy nawet nie wiedzieli, że został postrzelony, nie dawało nam to spokoju, nawet pani weterynarz tego nie stwierdziła i zakleiła ranę plasterkiem, bo stwierdziła, że został ugryziony. A było jedno miejsce... - powiedział w rozmowie z "Faktem".