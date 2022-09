Adam Levine znowu zostanie ojcem. "Najseksowniejszy mężczyzna świata" powita trzecie dziecko

Adam Levine to od lat jedna z najbardziej znanych gwiazd muzyki z pogranicza popu i rocka. Wokalista Maroon 5 dość szybko wykorzystał swoją sławę, by stać się także osobistością telewizyjną. Przez 8 lat był trenerem amerykańskiej edycji programu "The Voice", co tylko przysporzyło mu dodatkowych fanów. Levine zagrał nawet w serialu - "American Horror Story: Asylum", drugim sezonie popularnej serii.