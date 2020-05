Adam Zdrójkowski obchodzi urodziny. Już nie jest nastolatkiem

Adam Zdrójkowski swoją karierę rozpoczął już w 2004 roku, będąc jeszcze kilkulatkiem. Na dobre wszystko jednak rozwinęło się w 2008, kiedy to objął rolę Kuby Boskiego w serialu "Rodzinka.pl". Na planie, wśród towarzyszących mu tam przez całe lata aktorów, dorastał i dojrzewał. I choć brał udział w innych produkcjach (jak na przykład "Futro z misia"), "Rodzinka.pl" stanowiła najdłuższy i, wydaje się, najbardziej znaczący epizod w jego życiu zawodowym. Nie da się ukryć, że serial rozwinął go również w życiu prywatnym - na planie poznał Wiktorię Gąsiewską, z którą do dziś tworzy szczęśliwy związek.