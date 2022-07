Adam Zdrójkowski plażuje w Chorwacji. Chwali się muskulaturą

Niedawno Adam Zdrójkowski zakończył zdjęcia do kolejnego sezonu "Przyjaciółek" oraz filmu "Święta inaczej" Patricka Yoki. Obaj panowie znają się jeszcze z planu "rodzinka.pl", na którym spędzili w sumie 10 lat. Co ciekawe, reżyserowi udało się zwerbować do swojego nowego projektu nie tylko Adama, ale też jego byłą dziewczynę Wiktorię Gąsiewską. Para rozstała się jesienią ub.r. Adam nie ukrywał, że zniósł to bardzo ciężko. Miał złamane serce, nie mógł nawet jeść i spać. Ale najwyraźniej czas zaleczył rany.