Adele otworzyła się przed fanami. Padło pytanie o Kingę Rusin

Wśród licznych wypowiedzi dostrzeżono też komentarz prawdopodobnie polskiego fana. z Polski. Dotyczył on bowiem pewnej polskiej dziennikarki. "Do you know Kinga Rusin?" (ang. "znasz Kingę Rusin?") - zastanawia się ciekawski internauta, którego pytanie zostało przez piosenkarkę zignorowane.